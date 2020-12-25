Netflix избавился от всех фильмов, где играл Джонни Депп

По словам пользователей стримингового сервиса Netflix фильмы с участием Джонни Деппа теперь недоступны в американском каталоге.

Комментарии по этому поводу Netflix пока не дал. Согласно одной из версий, удаление фильмов может быть обусловлено простым совпадением: контент просто обновляется. Однако некоторые поклонники предполагают, что таким образом Netflix реагирует на то, что Депп снова проиграл суд. Напомним, актер подавал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд, обвинявшую ее в физическом насилии, однако иск по делу о клевете не был удовлетворен.

Многие пользователи социальных сетей выражают свое недовольство произошедшим: они считают, что актер не заслужил этого.