«Перевал Дятлова» стал лучшим российским сериалом этого года

Российские кинокритики принимали участие в голосовании на самый лучший российский сериал. Первое место в этой рейтинге занял сериал «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Картина получила статус лучшего российского сериала 2020 года.

Опрос проводился на сайте «Кино-Театр.ру. Участие в опросе принимали 20 российских кино- и телекритиков. Они выбирали по 3 лучших проекта из 152 сериалов, вышедших в этом году.

Таким образом, лидером в голосовании стал сериал «Перевал Дятлова». Второе место в рейтинге занял проект «Чики» Эдуарда Оганесяна, который вышел на сервисе more.tv. В третьем месте расположился сериал Федора Бондарчука «Псих»