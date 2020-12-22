СПбГУ остался самым востребованным вузом среди иностранцев

В пресс-службе СПбГУ сообщали, что третий год подряд Санкт-Петербургский государственный университет остается самым востребованным российским вузом среди студентов-иностранцев.

Впервые вуз возглавил этот рейтинг два года назад. В то время в университет поступило 4200 иностранцев. На 2020 год в учебное заведение поступило 16 тысяч 629 иностранных абитуриентов.

В данном рейтинге второе место занял Российский университет дружбы народов (РУДН), который получил около 14 тысяч заявок в этом году на поступление от зарубежных абитуриентов. Третье место досталось Казанскому (Приволжскому) федеральному университету — 11 тысяч иностранцев.