Памятник Аленке в Нововоронеже напугал местных жителей

Администрацией Нововоронежа Воронежской области было принято решение о демонтации памятника Аленке. Местные жители были крайне недовольны пугающим видом памятника.

О демонтации стало известно в понедельник, 21 декабря. По информации, предоставленной в Администрации, «Аленка» является не памятником, а арт-объектом. Данный проект был разработан художником из Воронежа. Его стоимость составила около миллиона рублей, однако из бюджета средства на его реализацию выделены не были.

Арт-объект установили в честь 250-летния села Новая Аленовка, которое раньше располагалось на месте Нововоронежа. Открытие «Аленки» состоялось 18 декабря.

По предположениям пользователей социальной сети, появление «Аленки» поспособствует известности города и привлечет внимание туристов.