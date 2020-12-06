С 2021 года россияне узнают о льготах и пособиях через Госуслуги

Жители Российской Федерации теперь смогут получить уведомления о положенных пособиях и льготах в личном кабинете портала госуслуг. Соответствующе распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, в семьях, где родился ребенок, родители будут получать уведомления о ежемесячных выплатах и получения пособий на ребенка.

Указ вступит в силу 1 июля 2021 года.