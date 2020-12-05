Ресторатор Петербурга призвал властей пересмотреть ограничительные меры на Новый год

Алексей Фирсов, президент и совладелец фитнес-центров Fitness House и ресторанов «Евразия», напомнил Смольному о том, что Санкт-Петербург выиграл в номинации «Лидирующее туристическое направление мира 2020».

Алексей Фурсов в соцсетях сообщал, что недавно Петербург получил «туристический Оскар» — престижная международная премия World Travel Awards. Северная столица обошла таких конкурентов как, Лондон, Париж, Венеция, Рим, Нью-Йорк и другие.

Фирсов подметил, что это происходит на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом, которая затронула и рестораны.

Бизнесмен пояснил, что речь идет об ограничительных мерах правительства, которые они ввели на новогодние праздники. Ресторатор призвал пересмотреть введенные ограничения.