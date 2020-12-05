В центре Петербурга массово эвакуировали автомобили

Сегодня, 5 декабря, сотрудники ГИБДД и специалисты Городского центра управления парковками Северной столицы (ГЦУП) эвакуировали автомобили нарушителей правил дорожного движения.

Заместитель директора ГЦУП Анна Федоренко рассказала, что парковочная инспекция ежедневно с восьми утра до восьми вечера объезжает зону платной парковки и фиксирует нарушения, данные о которых направляются в ГИБДД. Анна отметила, что если водитель находится в машине — ему предъявляется штраф, а в ином случае происходит эвакуация транспортного средства.

Городские рейды должны помочь разгрузить трафик в центре города. Анна Федоренко назвала четыре способа оплаты платной парковки — через мобильное приложение, через СМС на короткий номер 2722, с помощью портала parking.spb или через банкомат. Также она сообщила, сколько будет стоить платная парковка на улице Рубинштейна. Стоимость за час составит 30 рублей для мотоциклов, 60 рублей ― для легковых авто и 120 рублей ― для грузовых автомобилей и автобусов.