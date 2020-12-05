Донор Санкт-Петербурга спасли жизнь 17 тысячам людей

В городе Санкт-Петербург доноры приняли участие во спасении около 20 тысяч жизней.

По информации, в проекте "Городской молодёжный день донора" приняли участие много людей, и за всё время они сдали 1490 литров крови.

"Городской молодёжный день донора" проводится в Северной столице с 2013 года, в котором за все годы приняли участи 14 тысяч молодёжи города. По итогу, за эти семь лет молодые петербуржцы смогли сдать шесть тысяч литров крови. Таким образом молодёжь Санкт-Петербурга оказала своё содействие во спасении 17 тысяч жизней.

По словам губернатора города Александра Беглова, "Городской молодёжный день донора" является самым масштабным по всей России событием в сфере донорства.