Нелегальную продажу ёлок вычислят по QR-коду

Теперь каждый предприниматель обязан иметь QR-код. Так будут вычисляться нелегальные продажи. Так теперь будут выяснять, кто продаёт новогодние ёлки незаконно.

Сейчас те предприниматели, у которых отсутствует QR-код, автоматически переходят в статус нарушителей закона. И будут подходить под статью о нелегальной торговле.

Следить за порядком исполнения правил и законных требований будут Роспотребнадзор, представители правоохранительных органов, а также представители профильных комитетов города и районов.

Напомним, что ярмарка ёлок продлится до 30 декабря, поэтому каждый может успеть обзавестись новогодней атмосферой дома, купив ёлку. А также жителям Петербурга придётся отмечать Новый год дома, что не такая уж и плохая новость, из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.