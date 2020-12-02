Педагоги старше 50-ти лет смогут освоить новые профессии

В пресс-службе Смольного сообщили, что 2 декабря запущена программа по переобучению граждан старше 50-ти лет, которые смогут освоить новые профессии.

В основном разработанная программа рассчитана на работников образовательных организаций, так как данная категория граждан была более подвержена изменениям в период пандемии. Кроме того, данная программа подойдет работникам финансово-экономических и административно-хозяйственных органов. Таким образом, по мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, это поможет избежать эмоционального выгорания горожан.

Освоение новых профессий пройдет в Поилтехническом колледже городского хозяйства.

Программа по переобучению граждан будет проходить в рамках национального проекта «Демография»