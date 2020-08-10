В российских школах появятся наставники

С начала следующего учебного года в российской системе образования в экспериментальном формате применят новую систему аттестации учителей. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что сфера повышения квалификации педагогов нуждается в упорядочивании, так же как и отрасль кадровой переподготовки. Для создания единой системы научно-методического сопровождения педагогов в школах появятся новые должности и квалификационные категории. Например, это может быть методист или учитель-наставник.

Как полагают в Минпросвещения, нововведения позволят создать атмосферу для постоянного профессионального развития учителей и повышения престижа профессии педагога. Кроме того, это может значительно повысить качество образоательного процесса.