Пожертвования будут доступны через поездки в такси

Если вы хотите совершить доброе дело, внести свой вклад в помощь тем, кто действительно в ней нуждается, то появился очень простой способ. Разработчики Яндекс GO придумали новый просто способ для благотворительности. Всё, что вам нужно сделать - это округлить сумму поездки.

Так, например, если у вас сумма поездки на такси составит 311 рублей, вы можете округлить её в приложении до 20 или до любой суммы, которую пожелаете потратить. Как раз-таки та сумма, на которую вы округлили счёт своей поездки в такси, будет направлена в различные фонды-партнёры "Помощь рядом".

Данный проект был создан для того, чтобы тем, кому очень трудно передвигаться по городу, в особенности пользоваться общественным транспортом, стало легче, и они могли воспользоваться более удобным для них - такси. Так с миру по нитке мы сможем организовать удобное передвижение детям и взрослым с инвалидностью.