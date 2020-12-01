Жители РФ начнут получать уведомления о всех доступных им льготах с 1 декабря

С 1 декабря жителей России будут уведомлять о том, какие выплаты и пособия им положены. Эти сведения будут доступны на портале госуслуг в личном кабинете.

Персональное информирование доступно также для родителей несовершеннолетних детей: они смогут получить уведомления о льготах. Данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения будут автоматически запрашиваться системой.

Функцией также смогут воспользоваться пенсионеры, люди, не имеющие постоянного места работы, и другие категории граждан.

Отмечается, что на сегодняшний день в Российской Федерации осуществляется реализация более 3 тысяч мер социальной поддержки, касающихся 54 миллионов человек.