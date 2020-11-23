Полицейские шокированы результатами алкогольного рейда среди водителей Петербурга и области

С пятницы по понедельник, с 20 по 23 ноября, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сотрудники МВД проводили проверки по выявлению водителей, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении. Результаты показали очень плохую статистику.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что всего за несколько ночей из 1 500 водителей оказалось 250 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее, некоторые пойманные уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге были возбуждены уголовные дела.