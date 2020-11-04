Власти Польши приняли решение отложить запрет на аборты

Польские власти отложили запрет на аборты по медицинским показаниям в результате массовых протестов граждан.

Закон, по которому аборты стали бы нелегальны, могли принять уже 2 ноября. Однако, как сообщает представитель премьера Польши Михаил Дворчик, власти решили, что законопроект еще стоит обсудить.

Отметим, что польский закон об абортах и так является гораздо более жестким, чем в других странах. Несмотря на это, в октябре польские власти приняли решение запретить аборты и по медицинским показаниям, в случае обнаружения у плода неизлечимых патологий. Аборты в таком случае считались бы легальными лишь в случае инцеста, изнасилования или угрозы жизни и здоровью женщины. Данное решение спровоцировало массовые протестные акции.