Петербургские вузы и колледжи займутся переобучением безработных

Александр Беглов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что для петербуржцев, потерявших работу в период пандемии коронавируса, будут открыты дополнительные обучающие программы вместе с Центром опережающей профессиональной подготовки, которые могут помочь при дальнейшем трудоустройстве.

27 городских колледжей и вузов будут помогать в реализации нового этапа борьбы с безработицей. Обучение новым компетенциям будет проходить на базе мирового стандарта World Skills. Для участия в программе нужно выбрать одно из 50 направлений переподготовки на сайте и оставить заявку.

Предполагается, что после 3-4 недель курсов и выпускного квалификационного экзамена каждый участник программы получит документ, который будет учитываться при приёме на работу.