В Выборгском районе Петербурга прошла акция в защиту здания ВНИИБ

Днем в субботу, 31 октября, активисты и жители города собрались у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), которое готовят к сносу. По словам депутата Заксобрания Бориса Вишневского, на данный момент внутри сооружения проводится зачистка: рабочие выбрасывают из окон детали интерьера, а вокруг спешно сносятся все павильоны и ларьки.

Депутат отметил, что в суде находятся несколько исков об отмене разрешения на строительство и об оспаривании отказа КГИОП включить здание в реестр памятников. Пока окончательное решение не принято, жители требуют мер предварительной защиты.

Здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности было построено в стиле сталинского неоклассицизма в 1955–1957 годах по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. Весной 2020 года ООО «Институт бумажной промышленности» получило разрешение на строительство на месте старого здания 11-этажного жилого дома. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры здание памятником не признал. Парламент же на заседании 28 октября поддержал прошение депутата Вишневского губернатору Александру Беглову.