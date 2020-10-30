Якубович рассказал о самом ценном подарке за всю историю "Поля чудес"

Ведущий шоу «Поле чудес» на первом канале поделился своим мнением по поводу самого ценного подарка, который он получал за всю историю программы.

В эфире передачи «Доброе утро» Якубович рассказал, что участником его шоу в конце 90-х стал ветеран, который принес в подарок ведущему портсигар, пробитый пулей. Владелец сообщил, что данная вещь спасла ему жизнь, так как в момент, когда в него попала пуля, портсигар лежал у его сердца. Якубович отметил, что был вынужден возвратить подарок владельцу, так как посчитал его слишком ценным.

Ведущий также рассказал о том, куда отправляются все подарки гостей шоу. Обычно их выставляют на барабан и по окончании шоу позволяют гостям взять все, что они хотят. Однако в условиях пандемии людей не пускают на «Поле чудес» и Якубович не может точно сказать, куда отправляются подарки.