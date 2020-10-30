Беглов заявил о реставрации фортов Кронштадта

В Кронштадте будет восстановлено множество памятников архитектуры. Это все благодаря проекту создания туристического кластера в Кронштадте.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга заявил, что реставрация фортов Кронштадта пройдет в рамках государственной программы Министерства культуры.
«Инвестиции найдены уже для 80% объектов будущего «Острова фортов», — сообщил губернатор.
Благодаря проекту, удастся восстановить множество архитектурных памятников в Кронштадте. Помимо этого, будут использовать гектары пустых территорий бывших военных городков, а также появятся тысячи рабочих мест для Кронштадтских жителей.