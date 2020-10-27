Запуск ледокола "Виктор Черномырдин" в Петербурге посетит Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует посетить спуск на воду крупнейшего в мире неатомного ледокола "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.

Этот факт подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако отметил, что дата приезда лидера государства будет сообщена дополнительно. Визит в Северную столицу ожидается на следующей неделе.

Ледокол "Виктор Черномырдин" был создан на Балтийском заводе. Из-за переносов он был достроен не к 2015 году, как планировалось ранее, а только в 2020. В сентябре он был передан в ФГУП "Росморпорт" и в данный момент находится в Угольной гавани.