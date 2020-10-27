В Петербурге Мегафон запустил сервис Voice over Wi-Fi

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотовый оператор Мегафон запустил сервис Voice over Wi-Fi. С помощью данной разработки, абоненты Мегафона смогут осуществлять звонки даже в тех помещениях, в которых очень плохая связь.

Предоставится возможность звонить через Wi-Fi. Главное чтобы было беспроводное подключение к интернету.

«Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, бульваре, общественном транспорте», — рассказал Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре Мегафона.

Разговаривать через беспроводную сеть представится возможность всем операторам сотовой связи. Также можно будет звонить и на городские телефоны, главное подключить этот сервис в настройках телефона