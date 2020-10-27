Петербуржцы стали чаще покупать автомобили

В Санкт-Петербурге за третий квартал автомобильные дилеры распродали 41 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с этим же периодом прошлого года, в этом году продажи выросли на 7%.

Пресс-служба агентства «Auto-Dealer-СПб, что эти показатели выше аналогичного периода за 2018 год. Эксперт данного агентства Евгений Еськов считает, что такое количество продаж возросло из-за окончания ограничений на работу автосалонов, а также падению рубля относительно евро и доллара.

По предварительной информации сообщается, что на данный момент петербуржцы купили 13 тыс. 352 новых машин.

За месяц продано более 2000 автомобилей одного только бренда. Им оказался дилер Hyundai, который смог реализовать 2059 машин.