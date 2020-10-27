В сети гуляет фейк о переводе петербургских школьников на дистанционное обучение

Комитет по образованию Санкт-Петербурга уведомил жителей Северной столицы, о том, что в социальных сетях распространяют ложную информацию по поводу перевода школьников на дистанционный формат обучения.

В сети разместили скриншот новости, в которой говорится, что все учащиеся школ перейдут на «удаленку» с 24 марта 2020 года.

«Чтобы ввести читателей в заблуждение, на скриншоте изменены даты. Изменения видны невооруженным глазом», — объясняют в комитете Санкт-Петербурга.

Смольный также подчеркнул, что нормальный формат обучения у школьников начнется с 9 ноября после окончания осенних каникул.