В преддверии Хэллоуина начали массово скупать «ковидные» костюмы

В канун Хэллоуина жители Санкт-Петербурга начали усердно готовиться к празднику и выбирают самые страшные, интересные, а также актуальные костюмы COVID-19.

По заявлению пресс-службы сайта объявлений Авито, в 2020 году самым популярным костюмом среди петербуржцев стал «коронавирусный костюм».

В 2020 году в октябре очень сильно увеличился спрос в Петербурге на костюмы для зарубежного праздника — на 25%. Около 3-х тысяч костюмов размещено на сайте, в числе которых находится также «костюм коронавируса»

Цена за «ковидный костюм» длиной 200 см обойдется покупателям в 20 тысяч рублей. Самый бюджетный вариант такого костюма будет стоить 2,5 тысячи рублей.