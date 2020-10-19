Петербургский банк оштрафовали на 110 тысяч за рекламные СМС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало ПАО КБ "Восточный" за рекламные сообщения, рассылаемые посредством СМС.

Ранее в ведомство поступила жалоба от петербуржца, получившего рекламное сообщение от банка, в котором сообщалось о самых выгодных кредитах и предлагалось выбрать подходящий вариант. Пользователь не давал согласия на рекламную рассылку от банка, в связи с чем антимонопольная служба уличила банк в нарушении Закона о рекламе.

УФАС признал банк виновным и обязал его выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. Банк признал свою вину и все оплатил.