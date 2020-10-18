С дома Довлатова исчезли таблички памяти жертв сталинских репрессий

По информации, предоставленной депутатом Владимирского округа Ксенией Лавровой, с дома Довлатова, расположенного на улице Рубинштейна, 23, были сняты 15 табличек памяти жертв сталинских репрессий.

По словам Ксении Лавровой, управляющая компания сняла таблички под предлогом недовольства жителей. При этом, большее число проживающих выступало за установку табличек. Лаврова также сообщила о своем намерении оформить депутатский запрос в связи со сложившейся ситуацией. Депутат Владимирского округа обратилась к ЗакСу с целью получить поддержку.

Лаврова получила отклик от депутата Максима Резника. От резника поступило заявление о его готовности оказать свою помощь в вопросе об разрешении сложившейся ситуации.