Женщина, уронившая пятилетнего ребенка в реку, пройдет принудительное лечение

Петербурженка, уронившая в реку пятилетнего ребенка, может отправиться на принудительное психиатрическое лечение. Соответствующее постановление утвердила Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

16 июля 35-летняя жительница Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила в неположенном месте железнодорожный мост над рекой Грузинка, перенося на руках 5-летнюю девочку. С ней шла мать ребенка. Женщина попала под электричку и выронила девочку из рук в реку, в результате чего ребенок скончался.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Комиссия экспертов нашла у женщины хроническое психиатрическое расстройство. Уголовное дело было направлено во Всеволжский городской суд, где будет рассмотрен вопрос о дальнейшем принудительном лечении петербурженки.