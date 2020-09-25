В Петербурге может появиться служба занятости нового типа

В Санкт-Петербурге планируется создать службу занятости нового типа в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках нового проекта, «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», будет происходить переобучение и повышение квалификации работников, а также будет модернизирована служба занятости населения Петербурга.

Процессы службы будут стандартизированы и обновлены, что поможет уравновесить спрос и предложение на рынке труда, а также улучшит взаимодействие между работодателями, органам службы занятности и образовательными учреждениями. Органы новой службы занятости будут предотвращать возможные риски безработицы и неэффективной трудовой занятости.