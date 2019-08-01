Билайн стал участником проекта Единая карта петербуржца

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») первым из операторов мобильной связи присоединился к проекту Единая карта петербуржца. Билайн предложил всем обладателям Единой карты петербуржца воспользоваться тарифом «Социальный пакет», включающем базовые услуги мобильной связи по льготной цене и ряд специализированных опций.

Для подключения необходимо прийти в один из собственных офисов «Билайн», предъявить Единую карту петербуржца и паспорт. Тариф открыт как для новых подключений, так и для переноса номера с сохранением от других операторов связи.

Абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» в Петербурге составляет всего 120 рублей в месяц, в эту стоимость входят:

• 200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия.

• Безлимитные звонки на номера Билайн Россия после исчерпания пакета.

• 1000 SMS в месяц на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия.

• Пакет мобильного интернета 3 Гбайт.

• Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Важная составляющая «Социального пакета» – дополнительные возможности и специализированные опции для клиентов. Например, обладателям этого тарифа доступен бесплатный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб: Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, а также на другие ресурсы, позволяющие узнать о мерах социального обеспечения и поддержки – rostrud.ru, trudvsem.ru, онлайнинспекция.рф, pfrf.ru, egisso.ru, fbmse.ru, zhit-vmeste.ru.

Также на тарифе в приложении «Мой доктор» можно получить онлайн консультации медицинских работников всего за 60 рублей в месяц. Первые семь дней пользования сервис доступен бесплатно. В «Социальном пакете» без дополнительной платы предусмотрена и услуга «Доверительный платеж», которая дает возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и получения помощи в экстренных ситуациях даже при нулевом балансе абонентского номера.

Глухие и слабослышащие пользователи тарифа «Социальный пакет» могут воспользоваться приложением удаленного перевода на русский жестовый язык «Cloud Interpreter» (0+) для комфортного общения со специалистами, не обладающими навыками РЖЯ. Первые 60 минут в месяц будут предоставляться бесплатно. Интернет-трафик при пользовании Cloud Interpreter безлимитный и не расходует включенный в тариф пакет интернета.

Для незрячих и слабовидящих абонентов бесплатно реализованы такие поисково-информационные картографические службы как Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Дмитрий Глотов, директор региона Запад ПАО «ВымпелКом»: «Единая карта петербуржца – важный и крайне необходимый городу проект, обеспечивающий цифровизацию повседневной жизни горожан и социальную защиту петербуржцам. Мы рады участвовать в этом проекте и предоставить владельцам ЕКП набор социально ориентированных сервисов. Безлимитный доступ к навигаторам, картам, порталам по трудоустройству и социальной защите, безлимитные мессенджеры, а также базовые услуги мобильной связи по льготной цене».

«Поддержка одним из крупнейших российских операторов мобильной связи Единой карты петербуржца – очень важна для проекта в целом и каждого петербуржца в отдельности. С вхождением в проект Билайн мы даем возможность горожанам использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии и удобные, недорогие и доступные абсолютно для всех горожан услуги связи», – прокомментировал вхождение в проект нового знакового участника Валерий Москаленко, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.