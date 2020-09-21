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Пересадки на транспорте Петербурга могут стать бесплатными

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© Фото: pixabay.com

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Идею бесплатных пересадок предложил губернатор Александр Беглов.

За возможность бесплатно пересаживаться на общественном транспорте выступил комитет по транспорту. Данная идея предполагает, что граждане Петербурга будут иметь возможность сменять виды общественного транспорта абсолютно бесплатно. Единственным условием, для приобретения этой возможности является наличие и использование пассажиром общественного транспорта проездного билета «Подорожник».

Отмечается, что в случае успешного осуществления этой инициативы, принятые меры окажут помощь в борьбе с чрезмерной загруженностью петербуржских дорог, так как возможность бесплатных пересадок послужит мотивацией для пользователей личных автомобилей делать чаще совершать выбор в пользу общественного транспорта.

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