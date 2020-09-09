Эксперты узнали, какие питомцы нравятся петербуржцам

Аналитики Авито проанализировали, какие животные, помимо кошек и собак, популярны среди жителей страны. По полученным данным, в 2020 году у петербуржцев в топе оказались черепахи. На втором и третьем месте по популярности находятся шиншиллы и морские свинки. Немного реже горожане ищут крыс, а пятерку самых востребованных животных замыкают хомяки. Также в этом году в рейтинг вошли амфибии и хорьки. Спрос в этих категориях вырос на 149% и 74% соответственно. Также на 64% чаще горожане стали интересоваться приобретением грызунов. Из экзотических животных петербуржцам больше всего нравятся еноты и хамелеоны.

В среднем по России пользователи сервиса чаще всего искали попугаев, крыс и шиншилл. В целом россияне интересуются змеями, эублефарами, ящерицами и хамелеонами.