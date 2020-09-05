В России система tax free может распространиться на все магазины

Государственная Дума рассматривает законопроект о распространении системы tax free на все торговые предприятия страны с 1 январая 2021 года.

Участвовать в программе смогут все магазины, даже находяшиеся в собственности ИП. Законопроект подразумевает уменьшение минимальной суммы покупки, за которую предусмотрен возврат 20%, до 5 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает компенсацию с продукции, облагаемой акцизом (табак и алкогольные напитки).

Чиновники считают, что прнятый проект поддерживает международные тренды.

Коррективы будут внесены в Налоговый кодекс.