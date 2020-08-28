Штраф в 500 тысяч рублей грозит петербургскому кафе за пошлую рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу признало, что ООО «Династия», управляющая компания кафе «Щелкунчик», нарушила закон о рекламе. В связи с этим компании грозит штраф до полумиллиона рублей. На рекламном баннере разместили непристойный текст: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик». Текст был поверх двусмысленного и неэтичного изображения блюда.

Большинство петербуржцев обратились с жалобой в ФАС. Глава регионального ФАС Вадим Владимиров заявил, что «Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной культурной столицы рекламы».

На данный момент компании грозит штраф от от 100 до 500 тысяч рублей.