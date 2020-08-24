Названы необычные вакансии августа: от формовщика обуви до управляющего поместьем

Рынок труда Санкт-Петербурга продолжает восстановление после спада, сообщает рекрутинговый сервис HeadHunter. На данный момент чаще всего работодатели ищут работников гостиниц и ресторанов. Высок спрос на работников в сфере спорта и красоты, автомобильного бизнеса. Вырос запрос и на начинающих специалистов.

При этом среди обычных вакансий можно найти довольно неожиданные. Вот список открытых необычных вакансий для тех, кто устал от офиса или удаленной работы.

Люди с художественным вкусом могут попробовать себя в роли 3D-визуализатора интерьеров, дизайнера витрин, аэродизайнера, работника декорации (только не в театре, а в розничной сети) и онлайн-консультанта по стилю. Для готовых к дальним переездам есть вакансия инженера-программиста по нейротехнологиям на Дальнем Востоке. Специалисты по коммуникациям могут попробовать себя в роли в работе с сообществами и блогерами: надо будет продвигать "Смешариков".

Для тех же, кто ищет что-то еще более нестандартное, подойдет вакансия ученика формовщика обуви. Для того, чтобы стать им, нужно лишь желание получить профессию и готовность к монотонному труду. Наконец, можно попробовать себя в роли управляющего загородным домом, но для этого понадобятся самые разные умения, от вождения автомобиля премимум-класса до навыков работы слесарем и плотником. Зато успешному кандидату предоставят отдельный дом для проживания.