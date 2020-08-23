В Выборге отреставрируют здание штаба 30-го гвардейского корпуса

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По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, Выборг постепенно возрождается. В ближайшие три года из областного бюджета город получит более 2 миллиардов рублей на реализацию программы "Чистая вода". Еще миллиард рублей планируется выделить на строительство дорог в городе. Планируется постройка новых спортобъектов, открытие поликлиники и филиала гимзназии.

В городе Выборг Ленинградской области продолжается восстановление памятников архитектуры. Так, на улице Северный Вал планируют реставрацию здания штаба 30-го гвардейскго корпуса. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что посе реконструкции в здании планируют разместить школу.

После этого там расположат школу.

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