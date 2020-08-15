Родительское счастье: петербургские школы и сады открываются 1 сентября

Пресс-служба Смольного сообщила, что с 1 сентября работа учебных заведений продолжится в обычном режиме. Детские сады, школы и колледжи вновь откроют свои двери после пандемии. Как сообщалось ранее, к 15 августу во всех образовательных организациях Петербурга будет проведена генеральная уборка и дезинфекция, в санузлах и пищеблоках будут установлены дозаторы с дезинфекторами. С началом учебного года ежедневно будет происходить бесконтактная термометрия при входе в здание, а за классами будут закреплены определенные помещения.

Власти города также обсуждают возможность возобновления работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых, но пока коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 30 августа.