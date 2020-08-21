Школы и детсады потратят на маски для детей 5 млн рублей

В августа объявлено около 24 закупок медицинских масок, антисептиков и других необходимых в период пандемии коронавируса средств на 2,8 млн рублей. Эти средства тратят школы ради безопасности учеников, пишет "Мойка78".

Детские сады не отстают - они потратили на медицинские маски 2,1 млн рублей, сделав около 30 закупок.

Учреждения дополнительного образования объявили 14 закупок на 2,1 млн рублей.

Отметим, 1 сентября в Санкт-Петербурге начинается учебный год - очное обучение для всех школ. В линейках примут участие только первоклашки, выпускники и их родители. Взрослым необходимо будет надеть маски.

Напомним, 21 августа в Петербурге прибавился 181 заболевший коронавирусом.