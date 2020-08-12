Как избавиться от звонков мошенников: советы Роскачества

В последние годы все больше людей сталкиваются с телемаркетингом и телефонными мошенниками. За последние два квартала 2020 года количество преступлений, связанных с картами и переводами, выросло на 600%. По словам экспертов, помочь защититься от злоумышленников может как оператор мобильной сети, так и сам телефон.

Операционные системы Android и iOS, установленные на современных смартфонах, имеют функции «Не беспокоить» и «Заглушение неизвестных». Однако, если предварительно с пользователем связывались по СМС или номер приходил по электронной почте, звонки обойдут это ограничение. Чтобы исключить все риски, можно обратиться к мобильному оператору связи. Сейчас у всех мобильных операторов «большой четверки» — «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Теле2», есть собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, как платные, так и бесплатные: «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр», возможность заблокировать звонки и СМС. Также у всех есть услуга определителя, отображающая звонки со скрытых номеров и даже отдельные приложения, которое связано с базами известных организаций (а также мошенников).

Антон Куканов, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества также упомянул о сторонних приложениях «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» и уточнил, что устанавливать нужно только проверенные программы, поскольку они получают доступ ко всем пользовательским контактам.