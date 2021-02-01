"Похож на маму": поклонники удивились внешности малыша Петросяна

Шоумен Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова ревностно охраняют от публики своего маленького сынишку, однако изредка все же публикуют фото, которые бурно обсуждает публика.

Брухунова опубликовала снимок с сыном Ваганом в своем Instagram и россияне рассыпались в хвалебных комментариях, отметив, что мама с сыном очень похожи.

На снимке Татьяна и Ваган запечатлены в профиль, в одинаковых костюмчиках яркой расцветки.

«Визуализируем лето!» — написала мама.

Кое-кто из комментаторов отметил сходство в ямочках на щеках, мальчика назвали и "сладким", и "красивым", и "маминой копией".

Как писал Санкт-Петербург.ру, супруги стали родителями весной коронавирусного года. Они скрывали появление наследника аж до осени.