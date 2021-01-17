В Пулково задержали журналиста, летевшего встречать Навального

В аэропорту Пулково задержали петербургского журналиста Давида Френкеля. Полиция встретила его у стойки регистрации рейса на Москву, пишет «Медиазона».

Издание опубликовало короткий видеоролик, записанный Френкелем в полицейской машине.

Журналист направлялся в столицу с редакционном заданием. Однако, по данным правоохранителей, Френкель готовится принять участие в массовых беспорядках.

MR7 отмечает, что также утром в Пулково задержали главного редактора «АгитРоссии» Павла Иванкина, активистов Алексея Барича и Александра Края. Всех задержанных доставили в 76 ОП.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее сегодня о задержании сообщили координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. Они также хотели отправиться в Москву встречать оппозиционера Алексея Навального, который должен прилететь во Внуково из Берлина.