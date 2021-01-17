Главу петербургского штаба Навального задержали

В Петербурге задержаны координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг. Как сообщила Фатьянова в Twitter, полиция сняла их с поезда, на котором они ехали в Москву, чтобы встретить Навального.

Девушку и парня доставили в 76 отдел полиции, не составив протоколы. Взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина, из-за которой и произошло снятие с поезда.

"Форпост" отмечает, что в субботу днем у Гостиного двора были задержаны активисты с плакатами в поддержку Навального. Их также отвезли в отделение полиции.

Отметим, что Алексей Навальный планирует прилететь в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Журналистам запретили проводить съемку прилета оппозиционера во Внуково, ссылаясь на меры против распространения коронавируса.