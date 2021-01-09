Филипп Киркоров попал в базу данных судебных приставов из-за неоплаченной парковки

Известный российский певец Филипп Киркоров попал в базу данных московского управления Федеральной службы судебных приставов за неоплату штрафов.

Как сообщает «Российская газета», артист задолжал более 29 тыс. руб. за парковку.

В 2017 году Киркоров занял второе место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей с доходом 7,4 млн долларов. А в 2018 году опустился на третье место с доходом 8,9 млн долларов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе в этом году планируют построить две новые перехватывающие парковки.

Одна будет находиться у станции "Царское село", а вторая - у "Рыбацкого".