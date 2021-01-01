Петербуржцы забыли о резком подорожани проезда

Петербуржцы пока не привыкли к подорожанию билетов на поездки в общественном транспорте. С 1 января стоимость повысилась, напоминают "Невские новости", отмечая, что утром 1 января нескольким кондукторам пришлось напоминать, что надо доплатить еще 5 руб.

Особо заметно будет удорожание для людей, которые покупают разовые билеты. В метро жетоны теперь будут стоить 60 руб., а разовая поездка в наземном транспорте - 55 руб.

Однако для обладателей льготных билетов, например, "Подорожника", поездка будет стоит 41 руб. и 36 руб. (метро и наземный транспорт), карты "Мир" - 44 руб, или единой карты петербуржца (ЕКП) - 39 руб.

Также можно купить проездной для трамвая, троллейбуса и автобуса на месяц - 2 195 руб., а месячный проездной на метро — в 2 400 руб.