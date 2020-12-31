Петербург на Новый год завалит мокрым снегом с дождем

Последний день года в Санкт-Петербурге будет бессолнечным и с осадками: мокрый снег и дождь будут сопровождать празднование Нового года. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха прогреется до +2, что выше нормы для этого периода зимы.

Из-за непогоды на дорогах, вероятнее всего, снова будет гололедица. МЧС призывает пешеходов и автомобилистов быть максимально осторожными.

Атмосферное давление днем будет понижаться.

Как писал Санкт-Петербург.ру, синоптики ожидают морозы в городе лишь через несколько дней - на Крещение. Впрочем, температура не опустится до -20 градусов.