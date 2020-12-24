На Крещение в Петербург придут морозы

В Петербурге перед Новым годом похолодание будет временным, а вот к празднику Крещения будет морозно. Об этом рассказа главный синоптик Петербурга Александр Колесов, пишут "Невские новоти".

Прогноз пока предварительный.

Точно известно, что в ближайшие дни в Петербурге немного подморозит, однако к началу следующей недели опять будет около нуля.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе сохраняется гололедица. В среду и четверг в северной столице шел мокрый снег.