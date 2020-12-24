Суд зарегистрировал иск о неуказанной резиденции губернатора в декларации Беглова

Городской суд Петербурга зарегистрировал заявление о том, что у губернатора города Александра Беглова нашли незадекларированный объект недвижимости. Истцы указали, что это нарушение законодательства России, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе администрации губернатора "Невским новостям" прокомментировали эту ситуацию. По данным Смольного, резиденция в Комарово, вызвавшая вопросы истцов, используется для официальных мероприятий и находится в оперативном управлении администрации губернатора.

Иск подал член "Открытой России" Андрей Пивоваров и ряд других лиц.

Дело пока не принято к производству.