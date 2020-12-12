Полицейские нашли "резиновые" квартиры в Стрельне

В Петродворцовом районе в ходе рейда правоохранителей выявлено две квартиры, где незаконно и массово проживают мигранты. Всего полицейские проверили почти 3 тысячи квартир, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверки прошли еще 10 декабря, в четверг.

Полсотни участковых проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. Сомнение вызвали около сорока квартир на Орловской улице.

Выявлено три факта незаконной постановки на учет иностранных граждан на улице Нижняя Колония.