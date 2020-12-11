Треть россиян считают себя бедными

33% россиян считают, что живут бедно. При этом 7% наших сограждан отмечают, что всегда так жили, а 12% респондентов стали бедными более десяти лет назад. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Причиной бедности респонденты называли маленькие зарплаты, рост тарифов, потерю работы. Большинство заявивших, что они живут в бедности, считают, что будут в ближайшие годы жить так же.



При этом практически две трети россиян (64%) относят себя людям со средним достатком, а богатыми себя назвал 1% участвовавших в опросе.

Между тем, сегодня стало известно, что Генпрокуратура РФ собирается проверить информацию о росте цен на продукты в разных регионах нашей страны. По данным ведомства, с января по ноябрь сахар в России подорожал в среднем на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.



Два дня назад на рост цен на некоторые продовольственные товары обратил внимание президент Владимир Путин. По его словам, некоторое повышение нельзя объяснить пандемией коронавируса.