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В России растет число больных ожирением

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© Фото: A42.ru

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Люди набирают вес из-за экономии на еде.

Роспотребнадзор померил вес населения страны и опубликовал доклад, согласно которому с начала кризиса граждане РФ в среднем набрали вес. Виной тому – вынужденная экономия на еде, сообщают «Аргументы недели»..

С 2011 года в России идет рост числа больных ожирением. За последние шесть лет в среднем по РФ показатель ожирения подскочил в 2,3 раза. Если в 2011 году было 123 таких диагноза на 100 тыс. населения, к 2017 году их стало уже 285.

При этом самые тучные регионы –одни из самых бедных. Самый высокий показатель ожирения в стране – в Ненецком АО, где 1,032 тыс. случаев ожирения на каждые 100 тыс. населения. На втором месте – Алтай (976 случаев), третья – Пензенская область с показателем 678 диагнозов на 100 тысяч.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России 24% тучных граждан. Это около 35 млн человек. В целом избыточным весом в России страдает каждый второй взрослый (51% населения).

«В кризис толстеют не от хорошей жизни, но от плохой еды. Потому что от безденежья люди переключаются на хлеб и другие слишком калорийные, богатые углеводами продукты. Напомним, за годы кризиса реальные доходы населения упали на 15%, доля живущих за чертой бедности выросла с 10,8 до 16%. Цены на продовольствие в среднем подскочили на 40%. Вот и едят что ни попадя», - сообщает издание.

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