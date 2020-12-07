В Петербурге хотят установить парковки для самокатов

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил создать в Петербурге парковки для электросамокатов. Соответствующее обращение депутат направил вице-губернатору Максиму Соколову.

Пока что горожанам приходится оставлять электросамокаты в неположенных местах из-за отсутствия инфраструктуры. Их можно встретить и на узких тротуарах, и прикрепленными к ограждениям. Такие решения, отмечает Цивилев, создают неудобства для горожан. Также создается опасность нанесения вреда объектам культурного наследия.

Депутат предлагает создать рабочую группу, которая займется этим вопросом вместе с Городским центром управления парковками.